"La commedia degli Zanni" al teatro Goldoni

A sessant’anni dalla prima rappresentazione, torna sui palcoscenici veneziani La commedia degli Zanni, curata e messa in scena da Giovanni Poli nel 1958 per la Compagnia del Teatro Universitario di Ca’ Foscari a partire da documenti rinascimentali della Commedia dell’Arte. Venerdì 23 novembre lo spettacolo, la cui regia è stata ripresa per l’occasione da Stefano Poli, figlio del noto regista, sarà al Teatro Goldoni come evento speciale.

Frutto di attenti studi storici compiuti da Poli, il testo è una storia antologica delle principali maschere italiane dai contrasti di sapore primitivo, talora a filastrocca popolaresca, sino alle forme più decadenti confluite in altri generi letterari del ‘600. Si compone di brani e singoli versi ricuciti pazientemente, capaci di delineare esattamente i tratti psicologici peculiari delle maschere e nell’insieme risultare un susseguirsi di avvenimenti fantastici. Più che una vera e propria commedia dell’arte (in quanto è assente l’improvvisazione) La commedia degli Zanni è costruita secondo un particolare modo di sentire le maschere del ‘500, rivissute e riproposte in rapporto alle esigenze di rinnovamento delle scene moderne e quindi più vicine ad un gusto prettamente contemporaneo.

La produzione realizzata da Teatro Ca’ Foscari – Fondazione Ca’ Foscari è stata presentata in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Università Ca’ Foscari. Il Teatro Stabile del Veneto apre l’ingresso a tutti gli universitari con un biglietto a soli 3 euro.

La commedia degli Zanni

da documenti rinascimentali sulla Commedia dell’Arte

regia di Giovanni Poli ripresa da Stefano Poli

con Silvia Brotto, Sara Buccheri, Samuele Busolin, Irene Curto, Gianluca Da Lio, Alessandro Esposito, Camilla Grandi, Rocco Longo, Vittorio Lora, Maddalena Motta, Marta Panciera, Fabio Strazzer

Musiche per liuto eseguite dal vivo da Francesco Baccichet

Scene e costumi storici

Produzione Teatro Ca’ Foscari - Fondazione Ca’ Foscari

Spettacolo presentato in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

durata 1h 30’ con intervallo