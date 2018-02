"2° contest hip hop 'play with the beat'"

Riceviamo e pubblichiamo:

“PLAY WITH THE BEAT”, si propone come momento di approfondimento della cultura HIP HOP in tutte le sue forme verso coloro che per curiosità e,o sensibilità amano esprimersi mediante la danza: ballerini e coreografi in sinergia condividono ore di sale prove, impegno e fatica.





La finalità di questo evento è dare l’opportunità di comunicare attraverso la “street dance”, con particolare attenzione all’hip hop, nelle sue diverse varianti ed espressioni e ad altri stili di danza come la dancehall, il waacking, il vouge, ecc. ecc., in primis a quei ragazzi che per la prima volta si approcciano con il mondo dei contest e degli eventi dedicati alle esibizioni. L’obiettivo degli organizzatori è rendersi disponibili “riservando uno spazio per i neofiti” ed appellandosi a sensibilità e competenza dei coreografi, figure preposte all’allenamento e conduzione nel mondo della “urban-dance” dei propri ballerini, non tralasciando di dedicare uno spazio alla categoria del cosiddetto “avanzato”.



Pagina facebook: PLAY WITH THE BEAT

Mail: playwithbeat@gmail.com

Sito: www.playwiththebeat.com

