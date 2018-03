"Afrodita, opera in 4 atti al Teatro Kolbe"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Opera

Afrodita, Opera in 4 atti

Di Sylvia Constantinidis, compostrice, pianista, direttore d'orchestra



Dominika Zamara soprano

Sylvia Constantidinis



- Presenta Alessandro Vecchiato

- Inconcomitanza all'evento esporrà le sue le sue opere il pittore Thomas Prearo



Sarà la prima rappresentazione per la serie "Afrodita in Concert". Seguirà un tour mondiale per l’anteprima dell'opera "Afrodita", eseguita dal duo Zamara-Constantinidis: Duo, il soprano Internazionale Dominika Zamara e la pianista e compositrice Sylvia constantinidis.



L'opera Afrodita è un'opera in 4 atti composta dalla compositrice venezuelana-americana Sylvia Constantinidis. L'opera è una storia d'amore tragico del 21 ° secolo ispirato alla storia biblica di Salome e San Giovanni Battista adattato al presente. La storia permuta questi due personaggi biblici con le figure mitologiche di Afrodita e Adonis. L'opera è stata concepita su costruzioni melodiche basate su sei diverse lingue e strutture cacofoniche. Una delle novità di questo lavoro contemporaneo è l’utilizzo di diverse lingue per mostrare le emozioni particolari e le fasi della mente. Musica e libretto sono stati scritti dalla compositore. "Afrodita" è la quinta opera di Sylvia constantinidis".