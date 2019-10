Torna Candiani Groove: sul palco dell'auditorium del Centro Culturale l'artista Tony Oladipo Allen

Torna Candiani Groove, la rassegna di musica che porta Mestre nomi internazionali del panorama musicale più ricercato. Domenica 27, alle 18, a salire sul palco dell'auditorium del Centro Culturale Candiani è Tony Oladipo Allen con il suo tour.

The Source è il primo album dell’artista nigeriano uscito per l’etichetta Blue Note dopo l’allettante EP A Tribute to Art Blakey e Jazz Messengers. Blue Note è uno dei nomi più prestigiosi del jazz e The Source riesce a coniugare l’approccio classico al jazz con uno stile assolutamente innovativo. Il jazz qui naviga verso la sua fonte originaria in Africa, creando un suono che è totalmente accattivante. I migliori album raccontano sempre una storia e questo ci porta dritti all’origine dell’arte compositiva di Tony Allen, in altre parole in Nigeria nella seconda metà del 20° secolo.