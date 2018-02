Quartetto per archi e dodesóna: concerto di beneficenza ai Magazzini del Sale

Concerto di beneficenza per il restauro della dodesona, l'appuntamento è per venerdì 9 marzo 2018 alle 18, al Magazzino del Sale a Dorsoduro. In programma: Ludwig van Beethoven, Quartetto per archi opus 18 numero 1 in fa maggiore e quartetto per archi opus 59 numero 1 in fa maggiore.

Il Quartetto

Ivan Rabaglia, violino

E’ il violinista del Trio di Parma, con il quale svolge intensa attività cameristica in Italia e all’estero. Insegna al conservatorio G. Cartelli di Novara, all’International Chamber Music Academy di Duino e alla Scuola di Musica di Fiesole.

Luisa Messinis, violino

Ha studiato al Conservatorio B. Marcello di Venezia con G. Carmignola e si è perfezionata con Mariana Sirbu. E’ tra i fondatori del Trio Florestano e dell’Accademia di S. Giorgio. E’ docente di Musica da Camera presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia.

Alberto Belli, viola

Si è diplomato col massimo dei voti presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia, con G. Petrella. Collabora con l’Orchestra del Teatro La Fenice e l’Orchestra Toscanini di Parma. Ha suonato come solista con la Strawinskj Chamber Orchestra. Attualmente si dedica prevalentemente al repertorio cameristico.

Giulia Rossi, violoncello

Si è diplomata presso il Conservatorio Cherubini di Firenze con Andrea Nannoni e si è perfezionata con M. Brunello, R. Pidoux ed Enrico Bronzi. Ha fondato il Trio Felix ed ha collaborato con le Orchestre Afos e Toscanini. Insegna musica e violoncello presso l’Istituto De La Salle di Parma.

La Dodesona

La dodesóna è una caratteristica gondola da parata, con la particolarità d’essere spinta da ben dodici vogatori (in veneziano, dódexe, da cui il nome). A partire dal 1874 ne sono state realizzate tre, succedutesi nel tempo come barche di rappresentanza della RSC Bucintoro. L’attuale dodesona, con ben sessantasei anni di onorato servizio, è stato restaurata per l’ultima volta nel 1975. Il concerto ha lo scopo di promuovere un nuovo intervento di restauro che permetta alla dodesona di tornare a solcare le acque lagunari.