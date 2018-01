Il concerto di Capodanno alla Fenice incanta tutta l'Italia e non solo: "Orgoglio della città"

È stato Myung-Whun Chung a dirigere la quindicesima edizione del Concerto di Capodanno del teatro La Fenice: un evento dal carattere internazionale che ha catturato l'attenzione non solo di tutta la Penisola, ma del mondo intero. Presente anche il sindaco Luigi Brugnaro, che, rivolgendosi ai musicisti e agli addetti ai lavori, ha commentato: "La Fenice è punto di orgoglio e di forza della nostra città. Voi avete il grande onore di rappresentare Venezia e l’Italia intera. I risultati si vedono e fanno ben sperare. Sono ottimista. Buon anno a voi e alle vostre famiglie".

Programma in due parti

Il pluripremiato maestro coreano – solo nel 2015 ha vinto il Premio Abbiati ed è stato proclamato «artista dell’anno» in Giappone, mentre nel 2013 il Teatro La Fenice gli ha conferito il premio «Una vita nella musica» – è stato affiancato da due solisti d’eccezione quali il tenore Michael Fabiano e il soprano Maria Agresta, e ha condotto l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice in un programma musicale che, come da tradizione consolidata, si è svolto in due parti: una prima esclusivamente orchestrale (con le composizioni di Antonín Dvořák) e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie, duetti e passi corali dal repertorio operistico più amato.

Diretta su Rai1 e differita nel pomeriggio

La Fenice – grazie alla coproduzione con Rai Cultura – ha dato modo a tutti gli italiani di festeggiare l’inizio dell’anno con la grande musica, con la trasmissione della seconda parte del concerto in diretta su Rai1 a partire dalle 12.20 e in differita su Rai5 alle 18.20. E non solo gli italiani: anche questa nuova edizione del concerto è stata trasmessa in moltissimi Paesi attraverso la diretta delle reti televisive in diffusione con Arte: ZDF, WDR, Radio France e varie emittenti dell’Europa dell’Est, della Corea e del Giappone. Inoltre, il concerto sarà trasmesso in versione integrale lunedì 1 gennaio alle 20.30 su Rai Radio3 e sabato 10 febbraio alle 8.15 e alle 18.45 su Rai5.

PROGRAMMA

prima parte

Antonín Dvořák ⎮ Sinfonia n. 9 in mi minore, Op. 95 Dal nuovo mondo

seconda parte

Georges Bizet ⎮ Carmen: Prélude

Giuseppe Verdi ⎮ La traviata: «Di Madride noi siam mattadori»

Jacques Offenbach ⎮ Les Contes d’Hoffmann: Barcarolle

Giuseppe Verdi ⎮ Rigoletto: «Questa o quella per me pari sono»

Giacomo Puccini ⎮ Gianni Schicchi: «O mio babbino caro»

Amilcare Ponchielli ⎮ La Gioconda: Can-can dalla Danza delle ore

Gioachino Rossini ⎮ L’italiana in Algeri: Sinfonia

Giacomo Puccini ⎮ Turandot: «Nessun dorma»

Giuseppe Verdi ⎮ Otello: Ballabili Canzone greca, Danza, La muranese, Canto guerriero

Giacomo Puccini ⎮ Madama Butterfly: «Un bel dì vedremo»

Giuseppe Verdi ⎮ Nabucco: «Va’ pensiero sull’ali dorate» ⎮ La traviata: «Libiam ne’ lieti calici»

Soprano ⎮ Maria Agresta

Tenore ⎮ Michael Fabiano

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice

Direttore ⎮ Myung-Whun Chung

Maestro del Coro ⎮ Claudio Marino Moretti