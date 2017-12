"Concerto d'inizio anno"

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’Ensemble La Rossignol

presenta

Lieti Pastori. Pastorali, canti e musiche per l’Epiphania

Musiche di Christopher Tye, Adriano Banchieri, Michael Praetorius,

Tarquinio Merula, Francisco Soto, Thoinot Arbeau, August Nörmiger

e della tradizione italiana e francese



Elena Bertuzzi, soprano

Roberto Quintarelli, contraltista, flauti

Matteo Pagliari, flauti diritti, traversa, cornamuse

Lucio Testi, bombarda, ciaramelli

Domenico Baronio, liuto, chitarrino, percussioni



La Rossignol si occupa di musica e danza antica. Lo studio delle fonti dirette, le indagini storiche, organologiche ed iconografiche, la grande attenzione all’aspetto spettacolare del proprio lavoro, hanno portato la Compagnia, sin dal 1987, ad un'intensa attività artistica, in ogni parte del mondo con concerti e spettacoli in festival e rassegne di grande prestigio. Ha inciso oltre 20 CD dedicati alla musica antica".