Il Capodanno della Fenice fa il pieno di telespettatori: share record del 1 gennaio 2018

Ogni anno si rinfocolano le polemiche sulla diretta Rai del concerto della Fenice di Venezia, che vede l'esclusione di Vienna. Ogni anno, però, il giorno seguente arrivano i dati Auditel a confortare coloro che non vogliono rinunciare a iniziare l'anno assistendo in tv a uno spettacolo "dal teatro più bello nel mondo della città più bella del mondo", come ha dichiarato il maestro Myung-whun Chung lunedì mattina dal palco.

I numeri certificano il successo

Il concerto di Capodanno 2018, andato in onda su Raiuno dalle 12.20, ha raggiunto il 25,67% di share e 4.192.000 spettatori, confermandosi lo spettacolo di musica classica più seguito della televisione italiana, con lo share più alto della giornata. E' risultato il quarto programma più visto in assoluto, con una crescita di oltre mezzo milione di spettatori e dell'1% di share rispetto al concerto di 12 mesi prima. Anche il concerto di Vienna ha comunque messo a segno una buona performance, segno che la "fame di musica" in Italia c'è e va al di là dei talent show: è andato in onda su Raidue dalle 13.47 alle 16.03 con il 18.4% di share e 3 milioni e 46mila spettatori, in crescita di oltre 700mila ascoltatori e del 3.6% di share rispetto all'anno scorso.

Ortombina: "Grazie a tutti i dipendenti"

"Il dato veneziano è riprova del grande successo del programma realizzato da Rai Cultura - si dichiara in una nota - i cui protagonisti sono stati il direttore coreano Chung, il soprano Maria Agresta, il tenore Michael Fabiano e i ballerini del Teatro dell’Opera di Roma". Era anche il concerto d'esordio come sovrintendente di Fortunato Ortombina, che negli anni precedenti era direttore artistico: "Esprimo la mia piena soddisfazione per l’ennesimo risultato positivo - sottolinea - Il ringraziamento va alla Rai, che ha istituito questo appuntamento ormai quindici anni fa legandolo alla storia del nostro teatro e rendendolo una tradizione ormai consolidata nel cuore degli italiani. Va anche al maestro Myung-Whun Chung per le parole di affetto e stima rivolte alla città, al teatro e agli artisti della Fenice e per i bellissimi auguri che ha voluto dedicare in diretta a tutto il pubblico". L'elenco dei ringraziamenti si allunga anche ai solisti, all'orchestra e al coro del teatro, oltre che ai ballerini del Teatro dell'Opera di Roma, con Eleonora Abbagnato in veste di etoile, e ai dipendenti e tecnici della Fenice: "Con il loro impegno ed entusiasmo è stato reso possibile il ripetersi di questo festoso evento", ha concluso Ortombina.

Eco internazionale

Da non sottovalutare l'eco internazionale del concerto, seguito in tutto il mondo grazie anche all’adesione ribadita da parte di network internazionali: attraverso la diretta delle reti televisive in diffusione con Arte, il concerto è stato trasmesso su ZDF, WDR, Radio France e varie emittenti dell’Europa dell’Est, degli Stati Uniti, della Corea e del Giappone. La replica del concerto trasmesso da Raiuno è andata in onda sempre ieri primo gennaio su Rai5 alle 18.30 e sabato 10 febbraio, in pieno Carnevale, alle 8.15 e alle 18.45 sarà trasmessa sempre su Rai5 la versione integrale dello spettacolo, comprensiva della prima parte con l’esecuzione della Nona Sinfonia dal nuovo mondo di Antonín Dvořák.