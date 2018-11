“Episodio 1” il disco d'esordio dei veneziani On The Moon

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Anticipato dal singolo “Non Esisto”, esce in cd ed in digitale il 09 novembre 2018 “Episodio 1” il disco d'esordio degli On The Moon, pubblicato e distribuito da Alka Record Label. I 4 brani descrivono varie emozioni e sfaccettature dell’animo umano in tutte le sue contraddizioni. Si parte da Non esisto, che esprime il contrasto interiore tra sogni e paure, per poi passare a La cosa più importante, che sottolinea l’importanza di crescere e maturare attraverso l’autocontrollo e dando rilievo solo a ciò che conta davvero. La terza traccia è Colpa tua, uno sfogo contro chi non si smuove dal proprio punto di vista e modo di agire controproducente, che sembra non voler cambiare le cose. Infine giungiamo a Per non farti preoccupare, un brano dalle sonorità più delicate, avvolgenti ed introspettive, che tratta del rendersi invincibili e fare da scudo per difendere chi si ama dai fallimenti e dalle paure, andando incontro a tutto ciò che possa renderle trascurabili e meno dolorose. Crediti disco: Registrato e mixato presso l'Animal House Studio da Federico Viola e Michele Guberti Prodotto da Massaga Produzioni Pubblicato e distribuito da Alka Record Label Link video “Non Esisto”: https://youtu.be/xc3fEZx33WQ On The Moon, band veneta indie rock, formata da musicisti con background ed esperienze musicali diverse che trovano la propria realizzazione in questo progetto inedito e di forte impatto, grazie alle atmosfere rock intrecciate a linee vocali pop e testi in lingua italiana. La formazione definitiva della band si consolida nel 2017 dando vita ad un repertorio di brani originali. Il risultato è la convergenza di quattro personalità forti, caratterizzate da preziose esperienze musicali individuali. È nel 2018 che parte la collaborazione con l’etichetta discografica Ferrarese Alka Record Label, che dà vita a “Episodio 1” il primo EP della band, in uscita il 9 novembre, che riassume in 4 brani l’essenza della band e la confluenza delle sue ispirazioni, sotto la guida esperta di Massaga Produzioni. Gli On The Moon sono: Cathie Almansi (voce) Luca Di Vacri (basso) Giulio Ferrara (chitarra) Luna Vianello (batteria) www.onthemoonland.com www.facebook.com/onthemoonland www.alkarecordlabel.com"