"Ghemon in concerto ad Argo16"

"GHEMON ritorna dopo il grande successo di critica e pubblico del suo ultimo disco "ORCHIdee", un album interamente suonato che ha cambiato il modo di intendere il rap e la musica black in Italia, con una ricchezza musicale e lessicale caratterizzata da una forte parte melodica che ha portato l'artista di Avellino sempre più verso il cantato. GHEMON ha lavorato duramente in studio insieme alla sua band e nel nuovo album "Mezzanotte", oltre che nella stesura deitesti e delle melodie, si è cimentato anche nella composizione delle musiche, un lavoro che lo ha portato alla creazione di un suono unico e assolutamente inedito senza termini di paragone in Italia. "Mezzanotte" è un album coraggioso, carnale, fisico, la musica come terapia per riemergere da momenti difficili, un bilancio sincero nonostante i successi e gli eccessi, un'autoanalisi dell'uomo Gianluca prima che dell'artista GHEMON. Non uno sfogo, ma le considerazione di un giovane adulto che continua a lavorare su se stesso, rivelando un lato più sporco, diretto, senza filtri nel raccontare il suo mondo interiore dove le cose che prima erano sussurrate con eleganza ora sono urlate con forza. "Mezzanotte" racconta di sofferenza e rinascita, solitudine e delusione non come emozioni fine a se stesse, ma come difficoltà da cui trarre insegnamenti positivi per una nuova consapevolezza di sé. Durante i quattordici brani del disco GHEMON affronta da una differente angolazione le donne, i rapporti interpersonali, le cadute e le risalite, nel buio pesto di una galleria la cui fine però lascia sempre intravedere una luce. L'album è stato interamente suonato da GHEMON e la sua band con l'aggiunta dei fiati di Domenico Mamone e le percussioni di Daniel Plentz. L'album è stato registrato e prodotto tra le Officine Meccaniche e il Red Bull Studio Mobile di Milano da Tommaso Colliva, già vincitore di un Grammy, mentre il master è stato affidato a Giovanni Versari. Se "ORCHIdee" è stato un primo esperimento di mischiare pop, rap, soul, funk e jazz, "Mezzanotte" è la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio vitale per la tradizione Hip Hop. Mosso dalla sua grande cultura musicale e dalla frenesia della scoperta, GHEMON è riuscito finalmente a riversare su disco tutte le sue influenze e il suo complesso mondo interiore, senza però mai rinunciare alla sua inconfondibile poetica. GHEMON continua così a percorrere la sua strada con un album sempre più cantato che ha l'immediatezza per essere capito da tutti e una profondità capace di coinvolgere ascoltatori più adulti e attenti alle sfumature".

