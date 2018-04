IX edizione del concerto di primavera | Sacrarmonia - Antonella Ruggiero

Riceviamo e pubblichiamo:

"IX edizione CONCERTO DI PRIMAVERA

SACRARMONIA



GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018 ORE 20.30|

CHIESA DELLA PIETÀ- VENEZIA RIVA DEGLI SCHIAVONI



EVENTO CON INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI



GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018 ALLE ORE 20.30 l'Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà " desidera offrire gratuitamente alla cittadinanza UN’INTERESSANTE SERATA ALL’INSEGNA DELLA MUSICA DI ALTISSIMO LIVELLO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI PRIMAVERA, appuntamento giunto alla sua IX edizione che ha riscosso, negli anni, un crescente consenso di pubblico fino a diventare un appuntamento fisso e sentito in città programmato nella prima settimana di maggio.



Il concerto vedrà la prestigiosa partecipazione di ANTONELLA RUGGIERO, una delle voci più versatili del panorama italiano, che ha raccontato e seguito in parallelo l'evoluzione e la traiettoria dei costumi e del gusto del grande pubblico prima con il gruppo dei Matia Bazar e successivamente con una carriera da solista tanto variegata quanto di successo.



Protagonista della serata sarà proprio l'inconfondibile voce di Antonella Ruggiero che eseguirà un interessante programma musicale ricco di contaminazioni che spazierà dalla musica sacra al jazz e pop, passando per la musica classica e contemporanea .



La nota estensione vocale dell'artista, che le permette di passare dal registro pop a quello lirico di soprano leggero, verrà esaltata dall'acustica perfetta della Chiesa della Pietà, importante luogo di musica, progettato dall'architetto Giorgio Massari come auditorium nel XVIII secolo.



Con questa importante iniziativa LA PIETÀ INTENDE RICONFERMARSI UN

ATTIVO CENTRO CULTURALE, SEMPRE ALL'AVANGUARDIA NEL PROMUOVERE E VALORIZZARE LA MUSICA, IN TUTTE LE SUE ACCEZIONI, COME PARTE INTEGRANTE E SIGNIFICATIVA DELLA PROPRIA STORIA.



La cantante si esibirà con L'ORCHESTRA I VIRTUOSI ITALIANI, diretta dal MAESTRO ALBERTO MARTINI, ensemble nato nel 1989, che rappresenta una

delle formazioni più attive e qualificate nel panorama artistico internazionale e che si sta distinguendo sia per l'eccellente livello artistico prodotto in questi ultimi anni che per le interessanti sperimentazioni e collaborazioni con importanti artisti.



Gli spettatori potranno ascoltare brani noti come Summertime, Over the Rainbow o Vacanze Romane in una suggestiva cornice, avendo così la

possibilità di ammirare le importanti opere d'arte conservate nella

Chiesa della Pietà.



L'ingresso al concerto è LIBERO E GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI

POSTI DISPONIBILI.



L'evento è stato realizzato grazie al contributo di VIANELLO GAS e con la collaborazione dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIGOLA".