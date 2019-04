Grande attesa per Manuel Agnelli a Mestre: al Toniolo è tutto esaurito

Tutto esaurito. Tra i fan della prima ora e chi si è appassionato alla sua musica solo recentemente, quando la sua partecipazione come giudice ad X-factor l'ha reso noto al grande pubblico: nessuno ha voluto perdersi An evening with Manuel Agnelli, concerto intimo del leader degli Afterhours, che entrerà in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico del Teatro Toniolo di Mestre. Sul palco insieme a lui, domani sera, ci sarà il polistrumentista Rodrigo D'Erasmo.

Manuel Agnelli al Toniolo: dettagli

An evening with Manuel Agnelli è un nuovo progetto dal vivo con cui il musicista si prende una pausa dal suo gruppo storico per lanciarsi in un tour in solitaria nei teatri delle principali città italiane. Agnelli proporrà brani tratti dall’ormai trentennale repertorio degli Afterhours, in versioni inedite, che si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale e a brani strumentali di vario genere. Troveranno spazio anche quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e che conferiranno alla performance una dimensione ancora più sognante.