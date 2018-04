Riceviamo e pubblichiamo:

"Lunedì 7 maggio 2018 ore 20.00

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista



Maria Letizia Michielon

pianoforte



Programma:



Frédéric Chopin (1810 - 1849)

Deux Nocturnes Op. 27

4 Mazurkas Op. 24

Trois nouvelles Etudes composée pour

la Méthode des Méthodes de Moscheles et Fètis

Valse Op. 42



Letizia Michielon

Etude n. 5: Espaces imaginaires,

Hommage à G. Leopardi e F. Chopin (2018)

Prima assoluta



Frédéric Chopin (1810 - 1849)

Douze Etudes Op. 10



INFO ACQUISTO BIGLIETTI:



Intero 25,00 €

Ridotto (*) 20,00 €

Under 30 10,00 €

Ridotto Under 30 (**) 5,00 €



(*) Riduzione riservata a soci:

Coop

Ateneo Veneto

Peggy Guggenheim Collection

Gruppo AVM

Circolo italo-britannico

Italia Nostra



(**) Riduzione riservata a:

Metricubi

Studenti Accademia Belle Arti



Dove acquistare i biglietti:

1. Un’ora prima dello spettacolo presso la Scuola San Giovanni Evangelista

2. Biglietteria on-line (diritti 10%)

www.venicechambermusic.org

www.veneziaunica.it

3. Biglietteria telefonica (+39) 041 2424 (diritti 10%) tutti i giorni fino al giorno precedente lo spettacolo, dalle 9:00 alle 18:00

4. Presso i seguenti punti vendita Venezia Unica



>> AQUISTA IL TUO BIGLIETTO ON LINE: http://biglietteria.artacom.it/biglietteria/listaEventiPub.do?codice=svc1718

".