"Michelangelo in jazz - concerto The western Spaghetti"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La nostra rassegna "Michelangelo in Jazz" si veste di swing

Venerdi 9 Marzo 2018 il Venice Michelangelo Hotel vi proporrà una serata orgogliosamente retró dedicata all'italian swing grazie alla partecipazione dei frizzanti e divertenti The Western Spaghetti.

Non pensateci troppo e lasciatevi travolgere dal ritmo degli anni '50.



Suggeriamo di prenotare in anticipo un tavolo al fine di garantirsi il posto ideale per godersi il concerto.



Il costo dell’Aperijazz è di € 10,00 a persona ed include un welcome drink e un buffet di stuzzichini e finger food.



Non esitate a contattarci qualora voleste confermare la vostra presenza allo 041 98 6600 oppure scriveteci ad info@venicemichelangelohotel.com.



Parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti per questo consigliamo di arrivare almeno mezz’ora prima dell’inizio dell’evento".