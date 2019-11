Primo Friday Night live di novembre all'Hard Rock Cafè: serata vintage con Dani De Zan

Un ritorno dal sapore vintage per il primo Friday Night Live del mese di Novembre all’Hard Rock Cafe di Venezia. Dopo il mese di Ottobre dedicato alla campagna filantropica di Pinktober, il consueto appuntamento del venerdì sera con la musica live&free al Cafe di Bacino Orseolo, potenziato dall’esplosiva collaborazione con Home Festival, riparte dalla cultura hippie e dalla musica degli anni’60 entrata nel mito. Venerdì 8 Novembre, dalle ore 21.30, il palco del Cafe del Rock sarà della trevigiana Dani De Zan e del suo sound folk, soul country e blues rigorosamente ispirato agli anni della rivoluzione culturale.

Insieme a Cocco Marinoni, chitarra acustica e cori, la cantante hippie proporrà ai fan al locale tutto il meglio del repertorio folk, soul country e blues americano anni ‘60 e '70 e alcuni brani originali tratti dagli album Easy e Just like Jesus. Non mancherà qualche riferimento alla tradizione pop inglese con la proposta di brani di leggende del calibro di Johnny Cash, Beatles, Ray Charles e Amy Winehouse, solo per citarne alcuni. Dalle ore 22 alle ore 24, i fan al locale potranno gustare i core cocktails e i drink targati Hard Rock a metà prezzo, esclusivamente al bar principale.