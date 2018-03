Programma aprile - centro culturale Palazzo Cavagnis a Venezia

Riceviamo e pubblichiamo

"Anteprima programma delle attività del Centro Culturale Protestante Palazzo Cavagnis del mese di Aprile:



Mercoledì 04 Aprile 2018

‘Concerto’

Interviene

Il San Francisco Opera Guild Opera Scouts



Sabato 07 Aprile 2018 Dalle 10:30 alle 17:00 circa

Chiesa evangelica valdese, 150 anni a Venezia

Foresteria Valdese, 50 anni a Venezia

Giornata di studio

Intervengono

Prof. Lothar Vogel, docente di Storia del Cristianesimo Facoltà Valdese di Teologia

Prof. Ermanno Genre, professore emerito di Teologia Pratica Facoltà Valdese di Teologia



Sabato 07 Aprile 2018

‘Recital per pianoforte’

Interviene

Belmonte Pasquale



Mercoledì 11 Aprile 2018

‘Junior Chamber Music’

Interviene

L’Ensemble Flautistico

dell’Istituto Comprensivo

‘Dante Alighieri’ di Venezia

Direttore Cecilia Vendrasco



Sabato 14 Aprile 2018

‘Recital per viola, clarinetto e pianoforte’

Interviene

Il Pavel Ensemble



Mercoledì 18 Aprile 2018 Ore 17:00

Rassegna ‘Il diritto di avere dei diritti’

Visione del film

‘Io sono Malala’

Un film di Davis Guggenheim

Alla visione del film seguirà un momento di

Dialogo e discussione con il pubblico

C/O Casa del Cinema

Palazzo Mocenigo, San Stae 1990

Ingresso libero, sino ad esaurimento

Posti (prenotazione consigliata:

telefonare il giorno della proiezione dalle

9:00 allo tel: 0412747140)



Mercoledì 18 Aprile 2018

‘Junior Chamber Music’

Intervengono

Gli allievi della Scuola Media

a indirizzo musicale

‘Dante Alighieri’ di Venezia

Classi di violino e pianoforte



Venerdì 20 Aprile 2018 – Ore 17:00

Rassegna ‘Il diritto di avere dei diritti’

Visione del film

‘Io sono Malala’

Un film di Davis Guggenheim

Alla visione del film seguirà un momento di

Dialogo e discussione con il pubblico

C/O Cinema Candiani

Piazza Candiani 7/A - Mestre



Sabato 21 Aprile 2018

‘Concerto’

Interviene

Il LOV

Laboratorio Orchestrale di Venezia

Direttore Paola Fasolo



Mercoledì 25 Aprile 2018

‘Recital per violoncello e pianoforte’

Intervengono

Costanza Battistella, violoncello

Davide Vio, pianoforte



Sabato 28 Aprile 2018

‘Recital per pianoforte’







