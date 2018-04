Torna ad alzarsi il volume della musica a San Giuliano: 3 giorni di concerti il prossimo luglio

Vi ricordate l'Heineken Jammin Festival? Tra pochi mesi tornerà ad alzarsi il volume della musica a San Giuliano, con una 3 giorni di musica che, secondo le previsioni del Comune, potrebbe attirare un totale di 80mila spettatori. Si tratta della da tempo annunciata "prova generale" per rodare una macchina che, stando ai progetti della giunta, dovrebbe portare di nuovo i grandi nomi internazionali del rock nel polmone verde mestrino. Calcarono il palco del Jammin Festival Police, Coldplay, Vasco Rossi, Pearl Jam e tanti altri.

Tre giorni di musica: Fabri Fibra tra gli headliner?

Dal 28 al 30 luglio, dunque, ci saranno 3 headliner e tanti altri artisti in cartellone. Uno degli artisti principali sarà Fabri Fibra (viene dato come sicuro), mentre per gli altri 2 si parla di una band e di un artista straniero. Si vedrà. Quel che conta, nell'ottica di medio periodo, è rodare tutti i meccanismi e capire dove intervenire per rendere San Giuliano una location appetibile per i grandi promoter. Nei prossimi mesi, poi, l'area sarà cablata e saranno messe a punto le infrastrutture necessarie, di pari passo alla riorganizzazione dell'area delle remiere e dei cantieri nautici. L'intento è far sì che gli organizzatori di eventi possano arrivare e semplicemente attaccare la spina per far partire la musica. Ora non è così e servono investimenti che costituiscono un tallone d'achille. In vista delle prossime stagioni sarà predisposto un bando di gara per trovare un accordo con chi organizzerà (per più anni) gli eventi, e non è un mistero che un pensierino lo stiano facendo anche Amedeo Lombardi e soci, fondatori dell'Home Festival di Treviso. Ancora troppo presto, però, per capire se Venezia si sposerà con loro o con qualcun'altro.

"Attendiamo migliaia di persone"

“Un palco centrale, una tensostruttura circense per dj-set e l’area dedicata alle band emergenti. Il tutto sul filone conduttore del carnevale veneziano. Attendiamo migliaia di persone, a breve annunceremo il cast artistico”, spiega la società 'Venezia Eventi Metropolitani' organizzatrice della tre giorni che avrà l'onere di farsi carico di tutte le spese occorrenti per l'ideazione e la realizzazione degli eventi. Il Comune si impegnerà a mettere a disposizione gli spazi per la realizzazione della manifestazione e a fornire supporto logistico necessario per la realizzazione della manifestazione. L’accordo, che riguarderà esplicitamente la realizzazione dei tre concerti nel 2018, permetterà all’amministrazione di quantificare il valore complessivo degli investimenti infrastrutturali per rendere quell'area stabilmente attrezzata per i grandi eventi.

Spazio a star e a band emergenti

"Una tre giorni che il popolo dei live di tutta Italia attendeva da anni – commentano Paolo Favaretto, Gabriele Boldrin, Pasquale e Alessandro Carmellino, soci di Venezia Eventi Metropolitani - Venice Summer Music nasce per restituire alla città e al parco San Giuliano di Mestre il ruolo di perno nel panorama europeo, attraverso la forza comunicativa di arte e sport miscelati con i grandi live e i dj set internazionali. Abbiamo già firmato i contratti con importanti star e format internazionali che, per il momento, non sveleremo. Nel cast, poi, saranno presenti anche artisti nazionali tra i più ricercati del momento. Attendiamo migliaia di giovani, a breve riveleremo gli headliner”.

Palco centrale, tensostruttura e food truck

L’allestimento dello storico polmone verde a due passi da Venezia prevederà la realizzazione di un palco centrale così come avveniva per i grandi eventi degli anni passati. Nelle vicinanze è prevista anche una tensostruttura circense che si svilupperà su un’area di quasi tremila metri quadri all’interno della quale sarà allestito lo spazio per le performance di un noto format. Ma sarà predisposta anche una terza area, dedicata ai live di band emergenti selezionate dal progetto LiveIT. Le band si esibiranno sul RedBull Tour-Bus, ispirato agli anni Sessanta, che si trasformerà in un palco sopraelevato. Per quanto riguarda la ristorazione, sarà prevista un’area di food truck da tutta Italia con i migliori prodotti tipici, alla scoperta delle eccellenze del Belpaese.

#MaskfromtheWorld

L’altro elemento che renderà unico l’evento è il concept, legato al mondo delle maschere: l’hashtag è #Masksfromtheworld. “Richiamiamo uno dei prodotti, il Carnevale, capace di generare da sempre emozioni – spiegano Giacomo Gurioli e Fabrizio Perdomi, project management e direttori artistici dell’evento - la maschera è la rappresentazione simbolica della nostra identità più nascosta. Saranno proprio le maschere, di tutti i continenti del mondo, a rappresentare il Venice Summer Music: saranno la storia e l’emozione di Venezia a far tornare al San Giuliano il popolo dei grandi live”.