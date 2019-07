Apre #Sandonàsuona con il concerto del "patrimonio nazionale" Tolo Marton

All’interno del programma di eventi e iniziative Estiamo 2019, sabato 13 luglio si apre #Sandonàsuona. Il programma di concerti, curato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Musicasì, prevede un ampio parterre di concerti, dal blues al rock alla canzone d’autore.

Il primo concerto della rassegna si terrà sabato 13 alle 21 in piazza Indipendenza: per Acustica experience, il chitarrista e compositore trevigiano Tolo Marton.

Marton porta avanti una lunghissima carriera nell’ambito della musica di ispirazione anglo-americana, riscuotendo un vasto successo. Dicono di lui: “Non posso fare a meno di pensare che se c’è un chitarrista in Italia che meriti l’appellativo di Guitar Hero, questo chitarrista si chiama Tolo Marton” (il critico americano Tom Branson ). “Tolo per l’Italia è un patrimonio nazionale!” (Roger Glover, bassista dei Deep Purple) “Chitarrista fenomenale!” (Bobby Whitlock, tastierista e compositore dei Derek and the Dominos) “il più intelligente e dotato chitarrista rock che l’Italia abbia mai avuto” (Paolo Vites, Jam 1999). “Dopo averlo sentito suonare, sono tornata a vederlo ogni volta che potevo”(Sharon Jones, Austin Arena Magazine,Texas, aprile 1995).

Tutti i concerti sono a ingresso libero.