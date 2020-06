Un concerto all'aeroporto di Venezia per la ripresa dei voli: la diretta su Facebook

Per festeggiare il ritorno dei collegamenti aerei, che gradualmente stanno riprendendo ad operare al Marco Polo, Save ha organizzato un concerto del gruppo Royal Band che sarà trasmesso esclusivamente in diretta streaming su facebook nella serata di venerdì 12 giugno, dalle 21 alle 22.

Il concerto

L’evento, introdotto dall'amministratore delegato di Save, Monica Scarpa, sarà realizzato in sala partenze dell’aeroporto, in un contesto che sta progressivamente recuperando la sua vivacità e rappresenterà un momento simbolico che invita a guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Le note del gruppo, composto dai musicisti Max Pasut (al basso) e Alessandro De Crescenzo (alla chitarra) e dalle cantanti Nicole Pellicani e Chiara Danelon, spazieranno su cover famose italiane e straniere, da Futura di Lucio Dalla, a Luce di Elisa, a Life on Mars di David Bowie, tutte ispirate al tema della ripartenza e del futuro.