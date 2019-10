"Anni ruggenti", il concerto di chiusura del festival dedicato a Reynaldo Hahn

Il Palazzetto Bru Zane presenta il concerto di chiusura del festival autunnale "Reynaldo Hahn dalla Belle Époque agli anni ruggenti".

In un primo momento, il successo e la stima guadagnati nei salotti dal giovane Reynaldo Hahn grazie alle sue mélodies e alla sua musica da camera non gli furono d’aiuto quando egli cominciò a pensare di cimentarsi nella lirica. I critici dell’epoca non vedevano di buon occhio l’ingresso di un compositore così delicato (e per giunta venezuelano!) nelle maggiori scene del Paese. Nondimeno, col tempo e grazie a numerosi successi, Hahn seppe imporre a Parigi il proprio stile e il proprio nome, privilegiando, certo, i generi più leggeri, ma senza trascurare il dramma lirico. A tale eclettismo si aggiunge quello delle influenze che agirono su di lui: il suo maestro Massenet, naturalmente, ma anche la musica barocca, i grandi classici (in primo luogo Mozart) e la scuola romantica.

Anni ruggenti

Marie Perbost, soprano

Violette Polchi, mezzosoprano

Sahy Ratia, tenore

Philippe Estèphe, baritono

Marine Thoreau La Salle, pianoforte

Reynaldo Hahn

1. Le Temps d’aimer :

Rondeau de François

2. Malvina :

Duo de Malvina et Adèle

3. Le Temps d’aimer :

Couplets de François

4. Malvina :

Duo de Monsieur et Madame Chocart

5. Brummel :

Trio de Brummel, Peggy et Jim

6. Mozart :

Air de Mozart

7. Sérénade

8. Ciboulette :

Couplets de Ciboulette

9. Brummel :

Les Bergers Watteau

- intervallo -

10. Chansons et Madrigaux :

III. Pleurez avec moi !

IV. En vous disant adieu

11. Malvina :

Couplets de Malvina

12. Ô mon bel inconnu :

Duo d’Antoinette et Jean-Paul

13. Malvina :

Couplets d’Arthur

14. Le Temps d’aimer :

Trio de Suzette, Armand et Hélène

15. Ciboulette :

Duo de Duparquet et Ciboulette

16. Une revue :

La Dernière Valse

17. Une revue :

Le Verbe Aimer (quatuor)

Durata del concerto / Durée du concert : 1h30 ca. intervallo incluso / 1h30 environ, entracte inclus