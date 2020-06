Concerto dell'Aurora di Noale

L’ormai tradizionale appuntamento con il “Concerto dell’Aurora” della Città di Noale, quest’anno trova la sua collocazione in un momento storico particolare, di ripartenza, di energia e di rinnovata speranza. Un’occasione per l’Assessorato alla Cultura di offrire un tempo di intenso contenuto lirico e musicale, dopo un lungo tempo di sospensione degli eventi.

«Un nuovo giorno e il senso della rinascita: questi i due motivi principali che hanno portato alla conferma della programmazione di questo evento già concordato all’inizio dell’anno” ci spiega l’Assessore alla Cultura Annamaria Tosatto. “Un momento da vivere in serenità ed in sicurezza nel rispetto delle vigenti ordinanze e linee guida. Un concerto per dare animo alla Comunità, ma anche gli artisti e alla necessità di tutti di ricominciare, di riprovarci, di condividere una bella esperienza artistica.»

Anche quest’anno la musica tesserà l’atmosfera più propizia all’ascolto e all’evocazione: un repertorio variegato, con slanci classici e moderni e con qualche “ perla” inedita, eseguito dall’Orchestra da Camera del Veneto “ Lo Splendore di San Marco” diretta da Diego Bortolato. Anche la voce giocherà un ruolo importante con le suggestioni del contralto Giulia Mattiello. Sarà bello rivedersi, sarà emozionante vivere insieme questa nuova aurora e questo nuovo giorno sabato 20 giugno, alle ore 5 del mattino, presso lo splendido scenario della Rocca dei Tempesta a Noale.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni governative in vigore e delle linee guida Covid-19, grazie alla collaborazione con Rotary Club Noale dei Tempesta e l’Associazione culturale “Stella Polare” di Trivignano. Ingresso libero, ma contingentato, per un massimo di 200 posti. Sarà richiesto l’uso di mascherina e il distanziamento tra i posti a sedere. Saranno presenti postazioni con detergenti e soluzioni disinfettanti. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata, con le medesime modalità, a domenica 21 giugno.