Brunori Sas in concerto a Jesolo: al PalaInvent il suo nuovo tour

Il PalaInvent ospiterà a inizio 2020 una delle tournée più attese della prossima stagione, quella del cantautore Brunori Sas, artista che negli ultimi anni si è imposto come nuovo astro del cantautorato italiano. La tournée di Brunori Sas partirà proprio da Jesolo il prossimo 3 marzo, con inizio alle 21, e sarà questa anche l’unica data che l’artista terrà in tutto il nordest. I biglietti per questo nuovo importate appuntamento musicale, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno disponibili in tutti i punti autorizzati dalle 11 di sabato 21 settembre. Info e punti vendita su www.azalea.it .

Nuovo singolo

"Al di là dell’amore" è il nuovo singolo di Brunori SAS (Island Records), in uscita su tutte le piattaforme digitali da giovedì 19 e in radio da venerdì 20 settembre. A quasi tre anni dall’uscita di “A casa tutto bene”, l’album certificato platino che ha conquistato pubblico e critica, Dario Brunori torna sulla scena prossimamente con un nuovo album e ora con una canzone universale, con un suono granitico e potente, senza rinunciare alla forza delle sue parole che tanto raccontano della sua anima introspettiva, diretta e sincera. "Al di là dell'amore" è un canto etico e poetico a tre voci che, partendo da una riflessione sociale, si interroga sulla sempiterna contesa fra ciò che pensiamo sia Bene e ciò che pensiamo sia Male.