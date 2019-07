Il “Concerto d’estate” della Banda Cittadina di Mirano

Mirano Musica 2019 e la Filarmonica di Mirano presentano il tradizionale “Concerto d’estate” della Banda Cittadina, diretta dal maestro Stefano Corrò, che si terrà sabato 27 luglio 2019 alle ore 21 in piazza Martiri.

Il programma spazierà da un repertorio di musica classica con Shostakovich ad uno più moderno, con brani originali per banda, colonne sonore (Grease, The Blues Borthers, James Bond), arrangiamenti dai Queen e dagli Abba e sperimentando nuovi stili di musica. In questa occasione alcuni allievi della scuola di musica della Filarmonica si esibiranno per la prima volta, insieme ai suonatori, in alcuni brani del concerto.

La Banda, forte di una cinquantina di elementi (percussioni, archi, fiati) si esibirà da un palco appositamente allestito nel salotto buono della città. Il pubblico avrà libero accesso e potrà seguire la manifestazione, presentata da Caterina Turcato, in tutta comodità sulle numerose poltroncine allestite sull’ovale della piazza. L’iniziativa dell’antica e prestigiosa formazione musicale locale vuole allietare in questo periodo di ferie quanti sono rimasti in città.