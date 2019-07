Gianni Scribano in concerto a Mirano

Gianni Scribano in concerto al Mirano Summer Festival 2019. L'appuntamento è per sabato 27 luglio, a partire dalle 21.30. Scribano è un cantante noto per le sue serate nei migliori locale del nord Italia. Sin dalla giovane età (12 anni) comincia a suonare chitarra e basso, ed entra a far parte di un orchestra popolare molto conosciuta. Gianni si esibirà in una serata in cui canterà tra le più famose cover italiane e straniere oltre ad alcune sue canzoni, scritte con l'amico di sempre Gianluca Piovesan.

Nella sua carriera viene chiamato come turnista con alcuni artisti di rilievo nel campo musicale anni 60 come Little Tony, Dino, Alan King del clan di Arbore. Cantante e narratore ricercato dalla compagnia russa per il tour italiano "Giulietta e Romeo", attualmente suona in locali prestigiosi del nord-est. Parte del ricavato della serata andrà a sostegno della comunità locale.