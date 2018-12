La magia e la potenza del gospel sul palco di Nave de Vero all'Immacolata Concezione

Appuntamento con la musica gospel a Nave de Vero per aspettare il Natale in un’atmosfera magica: sabato 8 dicembre 2018 spettacolo da non perdere con un progetto dell’Accademia Gospel Italiana.

Il concerto

Sabato dalle 21 andrà in scena sul palco di Piazza de Vero “Alessandro Pozzetto & The rising Vibrations XMAS 2018”. Il progetto, inedito, è stato ideato per questa stagione natalizia e coinvolge un ensamble vocale di altissima levatura artistica: tutte voci femminili, selezionate per la loro particolarità, grazia e potenza allo stesso tempo. Il titolo “The Rising Vibrations” racchiude e sintetizza perfettamente l’idea ed il mood creativo della performance: uno scambio di vibrazioni tra il pubblico e gli artisti, uno scambio che simboleggia i valori della accoglienza, della solidarietà e della condivisione. Il repertorio sarà tutto tutto natalizio: dal gospel tradizionale al Pop, verranno proposti un susseguirsi di brani originali e riarrangiati da Pozzetto del repertorio di Natale dei maggiori autori del gospel contemporaneo. Al centro dello spettacolo, eleganza e voci che sapranno emozionare e coinvolgere il pubblico in una esperienza di ascolto unica.

L'Accademia

L’Accademia, diretta da Alessandro Pozzetto - performer, arrangiatore e compositore, attualmente il più importante direttore di cori gospel in Italia - è la prima realtà in Italia che valorizza e riunisce le numerose realtà corali gospel locali. Il progetto è stato anche abbracciato da diversi artisti di spicco del panorama pop italiano ed internazionale, come Karima, Mario Biondi e Sergio Sylvestre, mentre la madrina dell’Accademia è Paola Folli, degli Elio e le Storie Tese.