Gran concerto dell'Immacolata nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo

Decima edizione del gran concerto per l'Immacolata, in programma a Venezia, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, il pomeriggio dell'8 dicembre. L'evento benefico gratuito, in apertura del periodo natalizio, fonde valorizzazione della civiltà musicale veneziana e impegno per la cooperazione allo sviluppo, tramite il sostegno alla Campagna Tende "Sotto lo stesso cielo" della Ong AVSI, che oggi è impegnata con 1.600 operatori in 31 Paesi nel mondo.

I nuovi caratteri dell'edizione 2018:

1. l'orizzonte "metropolitano" dell'offerta artistica, che coinvolge la Cappella Marciana, la Polifonica Benedetto Marcello e la Venice Chamber Orchestra, e l'originalità del programma, che spazia da Monteverdi e Bach fino ai contemporanei Gjeilo e Gemmani, con un brano in prima esecuzione assoluta;

2. l'eccezionalità del testimone che quest'anno interverrà a rappresentare AVSI, Ernest Sesay, presidente del Family Homes Movement in Sierra Leone, dopo essere stato nell'infanzia rapito dai guerriglieri e riscattato dalla condizione di bambino soldato grazie al religioso veneto padre Bepi Berton;

3. l'allargamento della proposta educativa collegata al concerto e ad AVSI, con iniziative per la promozione del sostegno a distanza nelle scuole medie e superiori della città;

4. l'organizzazione, nei giorni 3, 4 e 5 dicembre, nella Scuola Grande San Teodoro, di una mostra mercato di artigianato africano e veneziano, per evidenziare, attraverso la varietà di materiali, tecniche e forme, la medesima dignità della persona al lavoro;

5. il lancio di un concorso per la selezione di progetti di design per prodotti in vetro di Murano, che saranno presentati e distribuiti in occasione dell'edizione 2019 del Gran Concerto per l'Immacolata.

Al patrocinio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e alla collaborazione di Vela si aggiunge la sponsorizzazione di Infinity Hub, startup all'avanguardia in Italia nell'equity crowdfunding per interventi di efficientamento energetico.