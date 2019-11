Marracash a Jesolo: il "king" del rap in concerto al PalaInvent

Il grande rap italiano di scena al PalaInvent di Jesolo. Annunciato un nuovo grande evento musicale nella località balneare, quello che vedrà protagonista uno dei “king” della scena underground italiana, Marracash. Il rapper e produttore discografico, fra i più amati dal pubblico, salirà sul palco del PalaInvent per un unico concerto nel nordest sabato 28 marzo 2020, data zero del suo nuovo “In Persona Tour”, progetto live che segue la pubblicazione dell’ultimo album di inediti “Persona”. I biglietti per questo appuntamento musicale, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno disponibili online su TicketOne.it dalle 18 di martedì 19 novembre e in tutti i punti vendita dalle 11 di martedì 26 novembre. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Il nuovo album

È un successo inarrestabile quello di Marracash che, con il nuovo album “Persona” (Island/Universal Music), conquista per la seconda settimana consecutiva il primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). L’album, già certificato oro, l’8 novembre ha esordito anche al primo posto della classifica dei vinili e della Top Singoli, con 12 pezzi nelle prime 13 posizioni. Inoltre, il disco conta oggi oltre 76 milioni di stream in Italia e, già nelle prime 24 ore dall’uscita, aveva dominato la Top 50 Italia di Spotify con 15 pezzi nelle prime 16 posizioni, la Global di Spotify con ben 6 brani, nonché la vetta di tutte le piattaforme digitali. Non sono da meno i risultati live con 30mila biglietti venduti per le 3 date milanesi.

Prossimi appuntamenti al PalaInvent

Fra i prossimi grandi eventi in programma al PalaInvent di Jesolo troviamo le date zero dei nuovi tour di Elisa (19 novembre) e Modà (26 novembre), lo spettacolo comico di Pio e Amedeo (28 dicembre), il concerto di Antonello Venditti (29 febbraio), l’unica data nel nordest di Brunori Sas (3 marzo) e la data zero del nuovo tour di Emma (3 ottobre). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it.