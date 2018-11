Mary Halvorson Octet in concerto per i 150 anni di Ca' Foscari

Dopo l’apertura con il concerto di The Bad Plus che ha visto un’ampia ed entusiastica affluenza di pubblico, musicaFoscari prosegue con il concerto di Mary Halvorson Octet per la prima volta in Italia. Lunedì 12 novembre alle ore 21.00 sul palco dall’Auditorium Santa Margherita l’ottetto capitanato dalla musicista americana presenterà Away With You album di debutto del gruppo. Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

L'artista

La chitarrista e compositrice Mary Halvorson è stata definita “un talento singolare” (Lloyd Sachs, JazzTimes), “l’improvvisatrice meno prevedibile di NYC” (Howard Mandel, City Arts), “la chitarrista più progressista sulla scena” (Lars Gotrich, NPR.org) e “una delle più formidabili band leader di oggi” (Francis Davis, Village Voice).