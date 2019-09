Modà in concerto a Jesolo: al PalaInvent la data zero del nuovo tour

Il PalaInvent e la Città di Jesolo si preparano ad ospitare un nuovo grande evento musicale, una tournée fra le più attese della prossima stagione, quella del grande ritorno live dei Modà. La band di Kekko Silvestre salirà sul palco di Jesolo il prossimo 26 novembre 2019 dalle 21 per la grande data zero del tour “Palasport 2019-2020”, che li vedrà esibirsi sui palchi dei principali palazzetti d’Italia.

Prevendite

I biglietti per questo nuovo importate appuntamento musicale a Nordest, organizzato da F&P Group e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno disponibili in presale dalle 16 di lunedì 9 settembre alle 15 di martedì 10 settembre, online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) dalle 16 di martedì 10 settembre e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 16 di martedì 17 settembre. Radio 105 è la radio ufficiale del tour.

Nuovo album

Manca sempre meno al ritorno discografico dei Modà! Il 4 ottobre, infatti, uscirà “Testa o croce”, il nuovo album di inediti della band, che esce a distanza di quattro anni dal disco precedente. I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 6 album e decine di hit.