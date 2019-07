Concerto multimediale in villa Farsetti a 50 anni dallo sbarco sulla luna

Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 circa 900 milioni di persone s’incollarono alla tv per vedere un essere umano calpestare il suolo lunare per la prima volta. L’emozione di fronte alla passeggiata di Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin fu enorme tanto che l’evento prevalse per giorni su ogni cosa e d’altro non si parlava. Lo sbarco sulla Luna ci rende ancora capaci di sognare mondi migliori, universi senza fine, dove buchi neri e remote galassie rendono tutto possibile, meraviglioso, visionario perché da sempre lo spazio e il cosmo, con i suoi misteri e le sue scoperte, affascina chiunque di noi, scienziati e uomini comuni, laici e religiosi, sognatori e scettici.

Quest’anno, a distanza di 50 anni da quell’evento di risonanza mondiale, la Compagnia Musici la Meridiana ha deciso con grande piacere di proporre il concerto multimediale “C’era una volta celeste” il giorno 20 luglio 2019 presso la raffinata Villa Farsetti di Santa Maria di Sala. “C’era una volta celeste”, grazie a musica, poesia, effetti speciali e nuove tecnologie susciterà un rinnovato interesse nel pubblico per quella frontiera grandiosa e sconfinata, lo Spazio, che ha affascinato e rapito uomini di scienza, artisti ed esploratori in ogni epoca.

