Concerto di Natale al Goldoni con la Big Vocal Orchestra: oltre 200 voci sul palco

La magia del Natale conquista il Goldoni di Venezia: sabato 22 dicembre (ore 19.00) e domenica 23 (ore 16.00 e ore 19.00) la Big Vocal Orchestra va in scena con il concerto Christmas special guests. Sul palco oltre 200 voci eseguiranno brani che evocano atmosfere e ricordi legati alla tradizione natalizia per trascinare gli spettatori nell’esperienza delle feste. Christmas special guests è uno spettacolo fatto di musica, luci e voci intrecciate in una magica tessitura. Tra i brani in repertorio, oltre alle più celebri melodie di Natale e alcuni gospel & spiritual, anche canzoni dei Queen, Michael Jackson e un originale omaggio alla tradizione veneziana.

Con il concerto della celebre orchestra vocale veneziana si apre, infatti, il programma di eventi e spettacoli proposti dal Teatro Stabile del Veneto per intrattenere la città e divertire il pubblico di grandi e piccini durante tutto il periodo delle feste. Un appuntamento irrinunciabile, diventato ormai per tradizione il concerto di Natale della città di Venezia e che per il teatro si presenta come la migliore occasione per incontrare la comunità e augurare a tutti un felice Natale.