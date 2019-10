I Negrita suonano a Venezia per Tomaso Cavanna e la ricerca

Medicine Rocks è un evento musicale nato per ricordare Tomaso Cavanna, che vedrà la sua prima edizione nell'autunno 2019. L’iniziativa, articolata in due momenti distinti, è finalizzata alla raccolta fondi in favore della ricerca sull’immuno-terapia e la medicina rigenerativa. Il primo evento si svolgerà il 19 ottobre a Venezia nell'Abbazia della Misericordia.

Medicine Rocks

Fortemente voluta da Edy Campo, compagna di una vita di Tomaso, scomparso prematuramente lo scorso agosto, da Marco Balich e da Inti Ligabue amico storico della coppia, Medicine Rocks è un'iniziativa che, oltre a ricordare Tomaso, vuole raccontare una nuova frontiera della medicina. Il 19 ottobre 2019 a Venezia, città natale di Tomaso, la Fondazione Giancarlo Ligabue organizzerà un concerto dei Negrita e un successivo dj Set di Pisti e Pau.

In ricordo di Tomaso

A pochi mesi dalla scomparsa, tanti amici si uniranno dunque per celebrare la vita di Tomaso ma anche per offrire un nuovo palcoscenico alla ricerca sull’immuno-terapia e la medicina rigenerativa. Il Professor Ennio Tasciotti, da anni impegnato nel coordinamento di un team di ricerca al Methodist Hospital Research Institute di Houston, prima alle 18 del 19 ottobre alla Misericordia - nell'ambito del ciclo di incontri "Le conferenze in mostra" promosse per il centenario della Ligabue, a ingresso libero - e poi dal palcoscenico della serata evento, racconterà dei progressi fatti nell’utilizzo di nano e bio-tecnologie per la battaglia contro il cancro.

Il ricavato per la ricerca

Il ricavato della serata evento "Medicine Rocks” sarà̀ interamente devoluto all’istituzione di una borsa di studio intitolata a Tomaso Cavanna, finalizzata a sostenere il lavoro di ricerca di un giovane scienziato sulla nano immuno-terapia. Un ricercatore potrà così unirsi alla ricerca sull’immuno-terapia diretta dal Professor Ennio Tasciotti per aiutare a portare in Italia questa nuova frontiera della ricerca clinica traslazionale.