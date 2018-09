Noemi in concerto a Nave de Vero: ingresso gratuito

Torna la grande musica a Nave de Vero: sarà Noemi, cantautrice romana affermatasi nel panorama musicale nazionale, ad inaugurare la nuova stagione musicale di Piazza de Vero, venerdì 28 settembre alle 21, con la tappa veneta del suo La Luna Tour 2018.

Il nuovo singolo

Con il nuovo singolo “Porcellana”, tratto dall’ultimo album, Noemi è stata recentemente scelta come finalista del Wind Summer Festival, confermando il successo del suo nuovo progetto discografico, “La luna”, arrivato lo scorso 9 febbraio, a due anni di distanza dall’ultimo “Cuore d’artista”. Il titolo si ispira a un celebre brano di Vasco Rossi: "Così come in 'Dillo alla luna' mi piace l'idea di poter parlare alla luna, sperando che porti fortuna", ha spiegato la Noemi.

L'album

Composto da 13 brani - tra cui “Non smettere mai di cercarmi”, canzone proposta sul palco della 68esima edizione del Festival di Sanremo - il disco attraversa stili musicali differenti, e vanta anche collaborazioni e firme diverse: tra gli autori che si sono messi a disposizione della voce di Noemi ci sono Tommaso Paradiso, Tricarico, Giuseppe Anastasi.