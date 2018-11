Omar Pedrini a Nave de Vero: concerto gratuito nel tempio dello shopping margherino

La grande musica live torna sul palco di Piazza de Vero: venerdì 16 novembre 2018 alle 21 Omar Pedrini animerà la piazza del centro commerciale di Marghera con le canzoni del suo ultimo album “Come se non ci fosse un domani”. Sarà il rock a fare da padrone durante la serata che vedrà salire sul palco, oltre al rocker bresciano, Carlo Poddighe alla chitarra e alle tastiere ed Enrico Mancini al basso.

L'artista

Omar Pedrini, cantautore chitarrista e docente italiano, è l’ex leader dei Timoria, lo storico gruppo rock alternativo italiano degli anni Ottanta e Novanta che conquistò il grande pubblico nel 1993 con il celebre album "Viaggio senza vento". Dopo lo scioglimento del gruppo, avvenuto nel 2002, Pedrini inizia un nuovo percorso artistico, intraprendendo la carriera da solista. Già nel 1996 aveva sperimentato la navigazione solitaria con il disco musical-letterario "Beatnik - Il ragazzo tatuato di Birkenhead", dedicato ai suoi miti della Beat Generation. Nel 2004 esordisce da solista al Festival di Sanremo con "Lavoro inutile". Successivamente esce il suo secondo album da solista "Vidomàr".

La carriera

Dopo dei problemi di salute che lo costringono a fermarsi per un certo periodo, lo "Zio Rock" tona ad esibirsi nel 2005 e l’anno successivo esce il suo terzo album da solista "Pane burro e medicine". Nel frattempo si cimenta con successo anche nella conduzione di programmi televisivi e in diversi lavori teatrali. Nel 2017 è uscito l'ultimo album "Come se non ci fosse un domani", con collaborazioni di rilievo: Noel Gallagher (ex Oasis, che gli ha regalato la canzone edita solo in Giappone "Simple game of a genius", tradotta da Pedrini in "Un gioco semplice"), Ian Anderson (voce e leader dei Jethro Tull), il poeta della beat generation Lawrence Ferlinghetti e la Royal Albert Hall College Orchestra.