Al via la stagione di musica sinfonica e da camera al Toniolo con l'orchestra Villa-Lobos

Venerdì 19 ottobre 2018 prende ufficialmente il via la 28. stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre del Teatro Toniolo, organizzato in collaborazione con l'associazione Amici della Musica di Mestre, con il concerto In memoria di Enrico. Un concerto affidato all’Orchestra di violoncelli “Villa-Lobos”, che presenterà un meraviglioso programma, selezionato allo scopo di far sentire la duttilità ed i colori multiformi di un unico insieme di violoncelli.

Concerto inaugurale

Il concerto inaugurale della stagione è caratterizzato da un duplice significato di particolare pregnanza: è dedicato ad Enrico Egano, fondatore dell’Orchestra, prematuramente scomparso dieci anni fa a seguito di una lunga malattia, e vede il ritorno al Teatro Toniolo di un ensemble che ha accompagnato alcuni momenti importanti nella storia degli Amici della Musica di Mestre.

L'orchestra

In memoria di Enrico è il titolo del progetto con il quale l’Orchestra “Villa-Lobos” con la partecipazione straordinaria di Mario Brunello, aprirà quest’anno le celebrazioni per onorare il suo amatissimo fondatore. L’Orchestra di dodici violoncelli nasce nel 1985 per opera sua, dal desiderio e dalla passione di quel far musica insieme alimentato dal sentirsi parte di un gruppo dall’organico singolare; ha unito alcuni dei più validi violoncellisti veneti alcuni a quel tempo ancora studenti. Apporto significativo è stato dato da Brunello, uno dei massimi violoncellisti in carriera, che ha guidato il gruppo sin dall’inizio e che tuttora, quasi sempre, partecipa all’attività dell’ensemble.

In beneficenza

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’Orchestra di violoncelli si è inoltre intrecciata alla storia dell’Associazione degli Amici della Musica di Mestre in alcune tappe significative: fece parte del cartellone della prima stagione, nel 1986/1987, con un concerto nel primo centenario della nascita del compositore brasiliano dal quale prese il nome, Heitor Villa-Lobos. Fu inoltre invitata nel 1997 e fece parte dei festeggiamenti che caratterizzarono i dieci anni di attività degli Amici della Musica di Mestre.