La "ragazza del Piper" in concerto a Venezia: 50 anni di carriera al Teatro La Fenice

Il Gran Teatro La Fenice di Venezia inizia il nuovo anno con un evento di grande classe e prestigio: Patty Pravo, la diva per eccellenza della musica italiana, in un concerto-evento con la Gaga Symphony Orchestra e con la sua rock band: “…La cambio io la vita che”, sabato 24 febbraio alle 21, unica data per il Triveneto. Un racconto in musica per celebrare oltre 50 anni di successi.

Il concerto

La prima parte del concerto, accompagnata dall’Orchestra, si ispirerà al repertorio francese di Patty Pravo, la seconda sarà un viaggio nei suoi successi, da La bambola a Ragazzo triste, passando per Il Paradiso, Se perdo te, fino ai più recenti L’immenso, Unisono, Il vento e le rose, accompagnata dalla sua band rock. “…La cambio io la vita che” Tour 2018 prende il nome da alcuni versi dalla canzone “E dimmi che non vuoi morire” firmata da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Un progetto elegante e sensuale, come nello stile di Patty Pravo, che proprio nell’esecuzione orchestrale sembra dare sostanza a un suo sogno da adolescente: “Fino ai quindici anni ero convinta che sarei diventata direttrice d'orchestra, al limite una pianista”, ha dichiarato recentemente. L’autoritratto intimo e sincero di una donna imprevedibile, sempre pronta a ricominciare, a innovare e a rinnovarsi, senza che il tempo le passi addosso.

L'artista

L’avventura artistica di Nicoletta Strambelli (il suo vero nome) inizia da Venezia negli anni ’60 e proprio da Venezia parte con questo omaggio a se stessa , e va alla ricerca di Patty, la donna che diventerà una stella della musica italiana. Un talento multiforme: ha cantato in otto lingue, con decine di successi planetari. È una dei 7 cantanti italiani che ha superato il tetto dei cento milioni di copie vendute: basti pensare che il singolo La bambola ha venduto da solo, nelle sue multiple versioni, 40 milioni di copie, risultando una delle canzoni italiane più famose anche all'estero. Su nove partecipazioni al Festival di Sanremo è arrivata otto volte in finale, ottenendo inoltre numerosi premi speciali, tra cui quattro premi della critica, che si aggiungono ad altri prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Vendite e prevendite