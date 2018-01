Il cantautore italo-anglo-francese Piers Faccini in concerto al T Fondaco dei Tedeschi

Continua con successo la rassegna "Diamoci del tempo", promossa da T Fondaco dei Tedeschi di Venezia. Giovedì 25 gennaio 2018, un nuovo appuntamento firmato in collaborazione con Veneto Jazz, il concerto del cantautore italo-anglo-francese Piers Faccini, in una delle tre date italiane, dopo l’uscita del suo ultimo album “I Dreamed An Island”, accompagnato da Simone Prattico (batteria) e da Malik Ziad (oud, mandola).

Piers Faccini

A due anni di distanza da “Between dogs and wolves”, il cantautore, tra i migliori songwriters europei, torna con un nuovo ed emozionante album di studio, carico di contaminazioni sonore che attraversano e colmano distanze geografiche e culturali, fondendo ritmi tuareg ad atmosfere provenzali, chitarre barocche e zampogne. “I Dreamed An Island” è il sesto album di Piers Faccini, che annovera, tra i suoi fan, Ben Harper e Jack Johnson. Il nuovo album è una personale ricerca attraverso un viaggio verso un rifugio, al sicuro dalle tempeste della paura e dell’intolleranza. Cantato in inglese, francese, dialetto italiano ed arabo, il disco è un’appassionata celebrazione delle diversità culturali e del pluralismo: ricercando un’epoca d’oro in cui tolleranza religiosa e coesistenza convivevano pacificamente, Faccini trova un modello per il suo utopico rifugio.

L'album

“I Dreamed An Island” rappresenta quel raro momento di coesistenza di fede, fiducia e lealtà nell’essere umano. Ambientato ed ispirato ai tempi che furono, in realtà il disco suona molto più che attuale, sia nel linguaggio che negli arrangiamenti, dove chitarre elettriche convivono con suoni barocchi e marocchini. Cercando di immaginare come far coesistere in un ambiente provenzale la lingua inglese coi suoni magrebini, Faccini attraversa il folk e la world music, trasformando John Martyn in Ali Farka Toure, Pentagle in una band tunisina che suona in un matrimonio e una “ciaccona” siciliana in un riff Touareg. L’evento si svolge all’Event Pavilion, lo spazio restaurato da Rem Koolhaas, al quarto piano dell’edificio.