Salmo in concerto allo stadio comunale di Bibione. Ufficializzata la data zero del nuovo tour del fuoriclasse del rap italiano. L'appuntamento, organizzato da FVG Music Live in collaborazione con Zenit e Vivo Concerti, è in programma per martedì 9 giugno 2020. Biglietti disponibili su Ticketone.it a partire dalle 11 di lunedì 16 dicembre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle 11 di sabato 21 dicembre 2019.

Salmo in concerto a Bibione

Venerdì 6 dicembre 2019 è uscito “"Playlist Live" contenente i brani cantati live nel tour dell’anno e due brani inediti: Charles Manson (buon natale2)’ feat. Dani Faiv, Nitro, Lazza e "Salmo 23". Protagonista del 2019 con 38 dischi di platino, 23 dischi d’oro e oltre 220mila spettatori del "Playlist Tour", l'appuntamenti di Salmo allo stadio comunale di Bibione si annuncia come il più energico e adrenalinico della stagione estiva 2020. Radio 105 sarà la radio ufficiale dell'evento.