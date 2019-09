Musiche e danze irlandesi e celtiche, a Chioggia il concerto SOAS Ceilidh Band

Nell'ambito del festival Musica in Laguna d'Arte: venerdì 13 settembre dalle ore 21, nel cortile di palazzo Grassi in Chioggia (accesso da riva Vena 1282) torna ad esibirsi in città la SOAS Ceilidh Band, complesso nato in seno all'università SOAS di Londra e improntato alla ricerca, alla pratica e alla performance di musiche e danze irlandesi e celtiche, a cura del direttore Ed Emery.

In caso di eventuale maltempo, il concerto si terrà comunque al'interno di palazzo Grassi, sempre a ingresso gratuito.

In allegato alcune immagini della SOAS Ceilidh Band.