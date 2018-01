Umberto Tozzi in concerto al Teatro Goldoni

Dopo il successo del “Quarant’anni che Ti Amo” tour, Umberto Tozzi ritorna dal vivo nei teatri storici d’Italia e del mondo. L’artista sarà al Teatro Goldoni di Venezia sabato 3 marzo 2018 alle 21.00 per la rassegna “Dal Vivo”, nel concerto organizzato da Amc Eventi e Comunicazione e Teatro Stabile del Veneto. Il cantautore torinese proporrà un nuovo spettacolo dove, oltre a tutti quei brani che lo hanno reso celebre come “Gloria”, “Si può dare di più”, “Gli Altri siamo noi”, “Gente di Mare”, “Dimmi di No”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”, ci sarà spazio per interpretazioni più intime ed esecuzioni acustiche chitarra e voce.

L'artista

Umberto Tozzi sarà accompagnato sul palco da Raffaele Chiatto (chitarre), Gianni D’Addese (tastiere) Giambattista Giorgi (basso), Gianni Vancini (sax), Elisa Semprini (violino) e Riccardo Roma (batteria). Considerato come uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano, Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952. Il suo percorso musicale inizia nel 1968 quando, a soli 16 anni, entra negli Off Sound, un gruppo rock torinese composto da giovanissimi talenti. A Milano conosce Adriano Pappalardo, con il quale forma un gruppo di 13 elementi che gira per tutta l'Italia. Del 1977 è "Ti Amo", uno tra i brani più famosi dell’artista, che rimane ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar.

Il 1978 è l'anno di "Tu”, che bissa in pieno il successo dell’anno precedente, mentre il 1979 è la volta di quello che forse rappresenta la più grande hit di Tozzi: "Gloria". Questo brano, ripreso e interpretato da Laura Branigan, porta il nome di Umberto Tozzi oltre Oceano. Il successo di Umberto Tozzi continua nei primi anni '80 con l’album Tozzi (Poste’80), trascinato dal singolo “Stella Stai”. Nello stesso anno Umberto gira l’Italia e l’Europa con il grande staff dei musicisti americani del suo ultimo disco e pubblica il primo album live "Umberto Tozzi in concerto".

La carriera

La carriera di grande artista prosegue anche negli anni '90 con melodie sempre più ricercate che portano alla luce "Gli altri siamo noi" (oltre 400.000 copie vendute) datata 1991, la cui title track fu presentata a Sanremo con grande successo. Nello stesso anno esce con una nuova raccolta, "Le Mie Canzoni" raggiungendo nuovi record di vendita in Italia (4 platini) come all’estero. Nell’agosto del 2001 in Francia interpreta, nella colonna sonora del film “Asterix e Obelix”, la canzone “Ti amo”, in coppia con Monica Bellucci. Nel 2002 ancora con “Ti amo” in duetto con Lena Ka riesce a vendere quasi 1.000.000 di copie in Francia. Nel gennaio del 2014, il brano “Gloria” viene scelto da Martin Scorsese, come colonna sonora del film, The Wolf of Wall Street, con protagonista Leonardo di Caprio e candidato al Premio Oscar. Umberto Tozzi nella sua carriera ha venduto nel mondo più di 75 milioni di copie di dischi.

