Sport, inclusione, giornalismo: a Concordia cinque ospiti e le loro prospettive

“Punto. Diverse prospettive” è il titolo dell’evento in programma sabato 1 dicembre a Concordia Sagittaria (Cinema C, ore 16). L'iniziativa, organizzata da un gruppo di giovani del posto assieme all’associazione culturale “Il Palo”, si concentra sulla parola “punto” oltre il significato di conclusione, termine. Leggendola assieme ad altre parole il suo senso cambia: punto di luce, punto per punto, punto di partenza, punto di vista, punto di contatto: concetti distanti da quello di "arresto". Funziona con “punto” come con qualsiasi challenge che ci si presenta davanti: diventa un’opportunità se si è disposti a guardarle da un’altra prospettiva.

“A Punto. Prospettive Diverse” si affrontano cinque fra le tematiche più pubblicate e commentate nei social media, ma da una prospettiva diversa, la prospettiva di chi ce le racconta.

Ci saranno cinque speech di 15 minuti ciascuno.

Il primo ospite è Abdoulaye Mbodj. Italiano, originario del Senegal, arrivato in Italia nel 1991 grazie al sogno del padre “vu’ cumprà”. Merito della sua determinazione dal 2012 è il primo avvocato africano del foro di Milano. Ha fondato AABA Onlus, associazione che aiuta la comunità di Dakar di cui è originario. Il titolo dell’intervento sarà “Punto di luce”. Abou porterà a “Punto” la sua esperienza personale toccando il tema dell’inclusione sociale.

Il secondo è Edoardo Talon, ventitreenne concordiese che, come afferma lui, ha avuto la fortuna di fare della sua passione un lavoro. La sua carriera sportiva è caratterizzata da 15 anni di agonismo nel karate e per 5 anni atleta della nazionale italiana FIK con una vittoria al campionato europeo (2011), una vittoria (2013) e un secondo posto (2015) al campionato del mondo. Prima è stato insegnante nel campo dell'attività motoria rivolta a tutte le età, ora è co-fondatore di Crossfit Sagittarius, il box di Crossfit aperto nel 2016 a Concordia Sagittaria. Il titolo dell’intervento sarà “Punto per punto”. Edoardo a “Punto” porterà la sua passione.

Poi tocca a Tommaso Ferrari, ingegnere ambientale veronese. Dal 2017 siede ai banchi del consiglio comunale della sua città. Dopo aver svolto attività professionale in Italia e all’estero, in particolare relativamente a progetti di cooperazione internazionale, attualmente si occupa di efficienza energetica. È stato promotore e fondatore di alcune realtà associazionistiche veronesi, nell'ambito della rigenerazione urbana e culturale. Il titolo dell’intervento sarà “Punto di partenza”. Tommaso a “Punto” porterà la sua energia e, attraverso il racconto delle sue esperienze associativa e comunale, ci parlerà di rigenerazione urbana.

Quindi una giornalista. Ha ventinove anni, è nata a Castelfranco, ma alla fine del liceo ha deciso di trasferirsi a Roma. Si chiama Anna Madia e lavora dal 2016 in tv, principalmente per la redazione del Tg5. Cresce con la danza classica, la musica e coltivando la passione per la scrittura. Poi la laurea in giurisprudenza con una tesi in diritto penale. Decide di assecondare il suo amore per il mondo, le notizie, le storie e le parole e sceglie di diventare una giornalista. Ha lavorato per alcuni giornali online e per un’agenzia di stampa politica e parlamentare. Il titolo dell’intervento sarà “Punto di vista”. Anna a “Punto” porterà la sua “marcia in tandem”.

Quinto e ultimo ospite è Massimo Zoia, ventisettenne consigliere comunale di Concordia Sagittaria. Dopo la laurea in “Pianificazione e politiche per la città il territorio e l’ambiente”, amplia l’esperienza universitaria con il master alla UAB di Barcellona. Si appassiona di fotografia e inizia a coltivarla da autodidatta. Il corso di alta formazione in “Web marketing e Digital Communication” lo porta ad integrare l’interesse per il mondo digitale con le dinamiche territoriali. Ora, infatti, assume il ruolo di “social media manager e comunicazione strategica” presso Apindustria Venezia. Il titolo dell’intervento sarà “Punto di contatto”. Massimo a “Punto” porterà il suo digital mindset.

Al termine dei cinque speech, ci saranno 15 minuti di tavola rotonda con gli ospiti per rispondere alle domande del pubblico.

L’ingresso all’evento è gratuito, fino ad esaurimento posti. È gradita la prenotazione su Eventbrite.

Previsto inoltre l'intermezzo musicale di un giovane gruppo locale, e, al termine dell’evento, una degustazione di vini con una cantina di Portogruaro.

All’evento parteciperà anche la delegazione Fai Giovani di Portogruaro che, attraverso i loro volontari, racconterà al pubblico la mission del fondo giovanile e le attività che stanno organizzando per valorizzare il Portogruarese.