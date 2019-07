Miss Venice Beach 2019 fa tappa a Caorle

Dopo il successo della prima tappa di Jesolo, Miss Venice Beach 2019 fa tappa nella pittoresca Caorle: l'appuntamento è per venerdì 12 luglio in piazza Matteotti. Sarà, come di consueto, una serata all'insegna del divertimento e dello spettacolo, a partire dallo show cooking live sul palco con due ospiti d'eccezione: lo chef Carmine Giovinazzo reduce da Masterchef ed ora executive chef nel ristorante "Osteria dal Nonno" di Padova e il macellaio Giovanni Cavasin con la sua battuta al coltello rigorosamente con carne a marchio sigillo Italiano.

Gli sponsor

Altri ingredienti principi della serata saranno i formaggi della latteria Soligo, la birra artigianale di Caorle B2O, i prodotti dell'ortomercato di Chioggia e i buoni del mare Coraya, tutti prodotti di qualità e con certificazioni riconosciute a livello nazionale, come il radicchio Igp di Chioggia, la Lea casatella Dop e le pluripremiate birre "brussa e ranera". In passerella sfileranno i preziosi di Grando Gioielli, le creazioni fashion di Mima studios, gli outfit di Diamante abbigliamento e la nuova collezione di borse Bagghy.

Le miss

Quindici miss si metteranno in gioco preparate dal salone Hair Point Serena di Caorle, con il loro talento e personalità per staccare il biglietto per l'attesa serata finale dell'8 settembre a Palazzo Vendramin Calergi sede del Casinò di Venezia. La serata, condotta dall'affascinante Elisa Bagordo, avrà come ospite la miss in carica la veronese Federica Zanetti e le altre finaliste in veste di testimonials e reporters per il social, con scenografia le coreografie di Sara Giurin e la sua crew composta da Eleonora Dolcetta, Laura Magnan, Valentina Nifosì, Elena Danesin, Sofia Niero e Simone Berto e il sound di Gomez dj.