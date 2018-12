Al Rivolta l'hip hop di Cor Veleno, in tour con "Lo spirito che suona"

I Cor Veleno portano in tour il nuovo album “Lo spirito che suona” al centro sociale Rivolta di Marghera. Uscito il 26 ottobre per la loro etichetta e la distribuzione di Artist First, l'album nasce dal desiderio di rendere omaggio all’amico e compagno Primo e al suo talento prematuramente scomparso, in cui si conserva il testamento di un’intera generazione di rapper e si consacra la storia di un genere.

Il sound e le rime di Squarta e Grandi Numeri si arricchiscono delle voci e della collaborazione di vecchi e nuovi colleghi, musicisti e artisti quali Danno, Coez, Gemitaiz, Mezzosangue, Johnny Marsiglia, MadMan, Marracash, Giuliano Sangiorgi, Roy Paci, Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion. L’album è stato anticipato lo scorso 27 aprile dall’uscita del singolo e video “Shut tha fuck up” e dal video del brano “Tutta la vita”.

«Il filo conduttore che connette tutte le immagini di questo album è la Magia - raccontano - La Magia della musica, che mostra la sua forza e dalla quale, tutti, non finiamo mai di imparare. Circa un anno fa, quando abbiamo iniziato a dare forma a questo nuovo disco, i nostri cuori erano colmi di sentimenti contrastanti: da una parte la voglia di fare sentire, ancora una volta il talento puro di Primo, dall’altra fare i conti con la sua assenza. Lo ‘Spirito che suona del disco’, è per certi aspetti, il suo ultimo abbraccio alla musica, alla quale nella sua breve vita, ha dato tantissimo. E fare vibrare di nuovo questo amore, è stata la nostra stella polare, la nostra missione, ogni attimo passato in studio. Un disco doloroso, nel senso più stretto del termine, ma allo stesso tempo più autentico per questo. Abbiamo messo tutto ciò che avevamo, giorno dopo giorno. Tutto quello che una vita passata insieme ha lasciato impresso dentro».