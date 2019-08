"Corri con noi" arriva alla sesta edizione: le info sull'evento di Marghera

La corsa non è uno sport individuale, ma può essere un'occasione di incontro aperto a tutti, con lo scopo di stare insieme, di fare festa e di pensare anche alle persone meno fortunate. E' il messaggio che viene lanciato, per la sesta volta consecutiva, da “Corri con noi”, l’evento promosso da un gruppo di volontari e da numerose associazioni del territorio, in collaborazione con l’Oratorio e la parrocchia San Pio X di Marghera.

La manifestazione, in programma sabato 31 agosto, con partenza dalle ore 17.30, da via Nicolodi, a Marghera, è stata presentata questa mattina, al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori comunali al Turismo, Paola Mar, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, il presidente associazione “Oltre Il Muro”, Pietro Martire, l'organizzatore di “Corri con noi”, Lorenzo Tiengo, e Umberto Pasqualetto, papà di Filippo e rappresentante dell’associazione “CDKL5 Insieme Verso La Cura”.

“Corri con noi”, hanno infatti ricordato gli organizzatori, è l'unica corsa “spudoratamente aperta alla disabilità”: possono parteciparvi nordic walkers, fit walkers, runners, skaters, ma anche persone con problemi fisici, mamme con, o senza, passeggino, persone con i loro amici a quattro zampe. L'obiettivo è divertirsi, nel segno della solidarietà. Il ricavato delle iscrizioni (6 euro per gli adulti e 3 per i bambini sino ai 10 anni), sarà infatti utilizzato per aiutare Filippo e tutti i bambini che sono affetti dalla sindrome CDKL5. I partecipanti potranno scegliere gli ormai tradizionali percorsi da 3,5 e 10 km o cimentarsi, novità di quest'anno, su quello da 20. Al termine, per tutti, è in programma un momento conviviale.