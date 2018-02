Il Carnevale va di corsa: corri in Maschera a Mestre per gli amanti del running

Il Carnevale di Venezia va di corsa. Torna domenica 11 febbraio 2018 il tradizionale appuntamento per gli amanti del running con una divertente variante: la maschera di Carnevale. Le vie del centro di Mestre sono pronte ad accogliere la “Corri in Maschera”, la corsa-camminata a passo libero e aperta a tutti con percorsi adatti anche a famiglie e bambini di 1.8 km, 5.3 km e 10.6 km. Non sono previste iscrizioni perché la manifestazione è completamente gratuita e al termine un ricco ristoro di Carnevale con galani, frittelle e bevande calde rifocillerà tutti i concorrenti. Da non perdere poi, alle 12 lo spettacolo del “Volo dell’Asino” in Piazza Ferretto.

Programma

Con ritrovo alle 8.45 in via Palazzo e partenza alle ore 9.30 da via S.Pio X, i concorrenti percorreranno via Fapanni, via Poerio, Riviera XX Settembre, via N.Sauro, via Ospedale Umberto I, via C.Battisti, Piazza Ferretto, Piazzetta Matter e via Palazzo dove si conclude il tragitto più breve. Gli altri proseguiranno sempre per via Palazzo, via Torre Belfredo, via Spalti, via Caneve, via Salomone, via Crispi, ciclabile di via Vespucci, ciclabile di via Cattaneo, via Musatti, ciclabile di viale San Marco, in via Cattaneo, ciclabile di via Vespucci direzione Nord, Riviera Marco Polo, via Giusti, via Caboto, via Slongo, via Caneve, Municipio per poi tornare in via Palazzo. A questo punto, chi opterà per il percorso di 10.6 km dovrà ripetere il giro un’altra volta.

Gli organizzatori

Corri in Maschera è un evento voluto dall’Amministrazione Comunale di Venezia, promosso da Vela Spa e coordinato dal Venicemarathon Club in collaborazione con le società sportive del territorio.