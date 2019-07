Di corsa a Venezia alle 5.30 del mattino

Una camminata non competitiva alle 5.30 di un giorno lavorativo (venerdì) per promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nel contesto in cui la gente vive e lavora, con un evento sostenibile a impatto zero. Un fenomeno sociale e di costume. Una sveglia che punta dritto al cuore del benessere, perché 5.30 vuole ispirare le persone a fare scelte smart e vantaggiose, giorno dopo giorno, perché basta poco per essere felici. Torna anche ques'anno in laguna l'appuntamento con la 5.30, l'appuntamento è per venerdì 12 giugno 2019 alle Zattere (fermata vaporetto: San Basilio).

La 5.30

Nata a Modena nel 2009 con 570 partecipanti, nel 2018 si è corsa in 12 città in Italia e in Regno Unito per un totale di 35mila partecipanti. In tutte le tappe del tour, la 5.30 dona da 1 a 2 euro per ogni iscritto a un progetto di charity del territorio, dedicato alla scuola, a una onlus o a un progetto realizzato dall’associazione che collabora con noi nella gestione dell’evento. Durante l’iscrizione online i partecipanti possono fare una donazione a NeedYou, la Onlus di riferimento. Tutte la frutta rimasta dal ristoro in ogni evento, viene immediatamente donata alla mensa dei poveri della città.

Come iscriversi