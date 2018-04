Lo sport è femminilità: a Stra le donne si sfidano nello sprint indossando il tacco 10

Si può correre con un tacco di 10 centimetri? Certo che sì. Non sarà una specialità olimpica, ma il divertimento è assicurato. In Riviera del Brenta da alcuni anni la corsa sui tacchi impreziosisce la vigilia della Dogi’s Half Marathon, la mezza maratona che domenica 8 aprile taglierà il traguardo delle 21 edizioni. La Corsa sui tacchi è un po’ più giovane - quella di quest’anno è la sesta edizione - ma brilla per originalità.

Tacchi di almeno 10 centimetri

L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 7 aprile 2018. Quest’anno sarà Villa Loredan, a Stra, dove all’indomani partirà e arriverà la mezza maratona, a fare da cornice alla divertente sfida. Per partecipare bastano due requisiti: un tacco di almeno 10 centimetri (sandali o décolleté, non fa differenza) e una buona dose di autoironia. Le donne si sfideranno in una serie di volate. E alla fine, eliminazione dopo eliminazione, verrà incoronata la più veloce del pomeriggio.

Glamour e femminilità

Sarà un momento glamour e divertente, dedicato a tutte le donne che non vogliono prendersi troppo sul serio e accettano di giocare con la propria femminilità. Quest’anno lo slogan della Corsa sui tacchi è "Protagonista con noi". I premi saranno speciali: per la prima classificata, un paio di scarpe realizzate dalla ditta Ballin Franco, storica azienda del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, fondata nel 1974 dallo stesso Franco Ballin, che oggi la dirige insieme ai figli Roberto e Stefano. Per la seconda classificata, un paio di occhiali di Ottica Micaglio Ornella. Per la terza, un completo sportivo Paco Perèz, brand sinonimo di stile nel settore dell’abbigliamento per il tango.

Per iscriversi

Per info e iscrizioni: info@dogishalfmarathon.it (oggetto: Corsa sui tacchi). È anche possibile iscriversi direttamente all’Expo, sabato 7 aprile, a partire dalle 15. Prima volata della Corsa sui tacchi, alle 17.15.