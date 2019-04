Corsi di formazione per amministratori di sostegno a Mestre e Venezia

L’amministrazione di Sostegno è stata istituita dal 2004 con l’intento di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Il corso

L'amministratore di Sostegno può essere nominato a supporto di un anziano fragile, di una persona con disabilità, di un malato psichico, di soggetti con dipendenza da alcool, stupefacenti, o da gioco d’azzardo, invalidi anche parziali, persone colpite da ictus, in stato di coma o terminale. Per essere preparati a svolgere tale ruolo la Cooperativa "Con Te", nell’ambito del Progetto approvato nell’Ulss 3, organizza due corsi di formazione dove vengono affrontati gli aspetti culturali, giuridici ed operativi connessi alla funzione di amministratore di sostegno. Il primo corso prende avvio il 6 aprile a Venezia, presso la Sala San Leonardo, Cannareggio 1584 e si articola in 7 incontri con cadenza settimanale e orario 8.30 - 12.45. A Mestre invece il corso inizierà l'11 maggio presso l'Antica Scuola dei Battuti, Via Spalti 1. Sempre 7 incontri con cadenza settimanale e orario 8.30-12.45.