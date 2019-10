Al via il corso per volontari Avapo 2019

Martedì 15 ottobre 2019, alle 17.30, prende il via il corso di formazione per nuovi volontari che intendono avvicinarsi ad Avapo-Mestre (Associazione Volontari assistenza Paziento Oncologici) per conoscere questa realtà di volontariato in cui potersi impegnare dedicando qualche ora del proprio tempo.

Volontario Avapo, al via il corso di formazione

Essere volontario di Avapo-Mestre non richiede alcuna competenza specifica di tipo sanitario e non prevede necessariamente il doversi relazionare con la persona malata. Innumerevoli sono i settori in cui potersi impegnare per il buon funzionamento dell’Organizzazione e per il conseguimento dei fini di solidarietà a cui si ispira. Gli incontri avranno luogo il martedì dalle 17.30 alle 19.30, presso la sede dell’associazione in viale Garibaldi 56 a Mestre. Per informazioni ed iscrizioni telefonare allo 041 5350918 oppure inviare un'e-mail a info@avapomestre.it.