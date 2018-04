Eventi all'aria aperta, degustazioni, mostre e arte: cosa fare l'1 maggio a Venezia e provincia

Le condizioni meteo non saranno quelle ideali, con cielo in annuvolamento nel corso della giornata, ma già l'assenza di piogge e le temperature comunque miti sono un buon punto di partenza per un primo maggio che nel Veneziano lascia spazio a diverse opportunità, tra una giornata all'aria aperta con famiglia o amici, un apertivo in villa o una visita ai musei e alle grandi mostre che rimarranno aperte con orario festivo. Nella giornata di festa rimarranno aperti come ormai consuetudine anche i centri commerciale di Venezia e provincia, con i principali templi dello shopping (Nave de Vero a Marghera, Valecenter a Marcon e Auchan di Mestre) che osserveranno orario festivo ( DETTAGLI ).

Mostre e musei

Primo maggio all'insegna dell'arte e della cultura. Sì, perché per tutta la giornata rimarranno aperti con orario festivo i musei di piazza San Marco (Palazzo Ducale, Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale e Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana), ma anche quelli di Ca' Rezzonico, Ca' Pesaro e il Museo del Vetro, con le collezioni fisse e le mostre temporanee e le Gallerie dell'Accademia (con orario 8.15-19.15). Dalle 10 alle 19 sarà aperta anche la Casa dei Tre Oci, con la mostra fotografica su Fulvio Roiter , così come ci sarà tempo per visitare per l'ultima volta la mostra su Marino Marini alla Peggy Guggenheim Collection. Rimarranno aperti anche la mostra Venice Secrets a Palazzo Zaguri, così come spostandosi a Jesolo, la grande mostra sull'Egitto "Egitto. Dei, faraoni, uomini" .

Primo maggio all'aria aperta

Per chi vorrà sfruttare la giornata di festa per stare all'aria aperta, numerose saranno le iniziative sul territorio. A Forte Marghera andrà in scena l'ultimo appuntamento di Panni Stesi , tra musica, cibo e divertimento, mentre a Santa Maria di Sala, nella splendida cornice di Villa Farsetti, si terrà la giornata "Formaggio in villa" , tra degustazione di prodotti caseari e vino, senza dimenticare l'immancabile intrattenimento musicale. Continuano poi le sagre di paese, all'insegna degli stand gastronomici, delle serate tra musica e balli e le degustazioni di prodotti tipici: ecco dunque che a Cavallino andrà in scena la 48esima Festa dea sparesea , mentre a Pramaggiore si terrà l'ultimo atto dei Festeggiamenti di San Marco .

Le condizioni meteo